  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Başbakanlık, Gümüşhane'deki darbe girişimi davasına müdahil oldu

Gümüşhane'de, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada, 2'si tutuklu 3 eski emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

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Başbakanlık, Gümüşhanedeki darbe girişimi davasına müdahil oldu

Gümüşhane'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada, 2'si tutuklu 3 eski emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu sanıklar E.S. ve G.Y. ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Ş.G. ise duruşmaya katılmadı. G.Y'nin avukatının ise mazeret dilekçesi mahkemeye sunuldu.

Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Daire Başkanlığı adına avukat Murat Bektaş Kılıç da davaya müdahil olma talebini içeren dilekçesini mahkemeye sundu.

Tutuklu sanık G.Y, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sanık E.S. ise kendisine yöneltilen darbe suçlamasını kabul etmediğini ve kendisiyle aynı suçlamalardan yargılanan birçok kişinin karar verilerek tahliye edildiğini savundu.

E.S, Başbakanlığın davaya müdahil olma talebini kabul etmediğini dile getirdi.

Sanık E.S.'nin avukatı ise müvekkilinin bir yıldır tutuklu bulunduğunu ve dosyadaki tek delilin ByLock olduğunu, müvekkilinin darbe girişimine katıldığına ilişkin bir beyan ve delil bulunmadığını aktararak, bu nedenle Başbakanlığın davaya katılma talebini kabul etmediklerini, müvekkilinin tahliyesini istediklerini kaydetti.

Mahkeme heyeti, Başbakanlığın davaya müdahil olma talebinin kabulüne ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Etiketler: Gümüşhane, fetö, 15 Temmuz darbe girişimi, Başbakanlık, müdahil
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