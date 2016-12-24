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Başbakan'dan 'Fırat Kalkanı' açıklaması

Başbakan Yıldırım, "İnsanımızın can ve mal emniyetini korumak için sadece kendi topraklarımızda mücadele yetmiyor. Dışarıdan gelen lojistik destekleri de kesmemiz lazım" dedi.

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Başbakandan Fırat Kalkanı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Hizmet İhracat Ödülleri törenine katıldı.

Başbakan burada yaptığı konuşmada, "Bizim karşılaştığımız sorunların onda biriyle karşılaşan ülkeler havlu atıyor, hayat duruyor ama Türkiye çok şükür zorluklarda pişe pişe, tecrübe kazana kazana hem ayakta kalmaya devam ediyor hem de yere düşen muhtaç, ihtiyaç sahibi milyonlarca insana da sahip çıkıyor. Türkiye'nin farkı da bu." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin Fırat Kalkanı harekatını, Türk halkının can ve mal güvenliği için gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığının altını çizen Başbakan, 'insanımızın can ve mal güvenliği bizim için her şeyin üzerindedir' dedi.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin güneyinde bir savaş var. Güney sınırlarımız boyunca büyük tehditler altındayız. Bu tehditleri bertaraf etmek, insanımızın can ve mal emniyetini korumak için sadece kendi topraklarımızda mücadele yetmiyor. Dışarıdan gelen lojistik destekleri de kesmemiz lazım. Onun için Fırat Kalkanı var. Hala bunu anlayamayanlar var.”

Etiketler: ihracatçılar meclisi, fırat kalkanı, Başbakan Yıldırım
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