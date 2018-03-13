Başbakan Yıldırım'ın konuşmaları görme engelliler için kitap haline getirildi

Başbakanlık Basın Müşavirliği'nin Braille alfabesiyle ilk kez bastığı "Göreneller için Başbakan diyor ki" adlı kitap bakanlıklara, üniversitelere, vakıflara, Milli Kütüphane ile diğer kütüphanelere, görme engelliler konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşlarına, özel eğitim kurumlarına, görme engelli öğretmen ve din görevlileri ile belediyelerin ilgili birimlerine gönderildi.

Kitabın içeriğine ait metin dosyasının yer aldığı CD de dijital kütüphanelere ulaştırıldı.

Kitabın kapağındaki karekod ile www.basbakanlik.gov.tr adresinden kitabın PDF ve Word formatlarına da erişim sağlanabiliyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajının yer aldığı kitabın giriş bölümünde, Ocak ayının en önemli gelişmesinin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridorunu önlemek amacıyla Afrin bölgesinde teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı olduğu belirtildi.

Dergide, "Kahraman ordumuz, harekatın planlama ve icrasında sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyeti göstermiş, ele geçirdiği bölgelerde dost ve kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmıştır" denildi.

Kaynak: AA