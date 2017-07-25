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Başbakan Yıldırım'ın kabulü

Başbakan Binali Yıldırım, Fransa'da Türkler tarafından kurulan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

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Başbakan Yıldırımın kabulü

Başbakan Binali Yıldırım, Fransa'da Türkler tarafından kurulan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

TBMM'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım
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