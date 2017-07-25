Başbakan Yıldırım'ın kabulü

Başbakan Binali Yıldırım, Fransa'da Türkler tarafından kurulan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.
TBMM'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başbakan Binali Yıldırım, Fransa'da Türkler tarafından kurulan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, Fransa'da Türkler tarafından kurulan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.
TBMM'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.