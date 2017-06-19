Başbakan Yıldırım'ın ailesinden Suriyelilere ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım'ın ailesi, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyelileri ziyaret etti, Yetim Merkezi'nin açılışına katıldı.

Barınma merkezine gelen Başbakan Yıldırım'ın kızı Büşra Yıldırım (Köylübay), gelini Seda Yıldırım ve kardeşi İlhami Yıldırım, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ve Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı tarafından karşılandı.

Yıldırım ailesi ilk olarak, kamp içerisinde bulunan kimi annesini, kimi babasını kaybetmiş 313 çocuk için yapılan Yetim Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Başbakan Yıldırım'ın kardeşi ve Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Yetim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, iki gündür kampta olduklarını, dün iftarlarını birlikte yaptıklarını hatırlattı.

Suriyeliler için bu güzel ortamı sağlayanlara teşekkür eden Yıldırım, "Sizleri en iyi şekilde ülkemizde misafir edip inşallah en kısa zamanda acıların dinmiş olduğu bir dünyayla sizleri ülkenize geri uğurlayacağız. O süre içerisinde sizleri burada misafir edeceğiz." dedi.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur da yetim çocuklar için bir farkındalık oluşturmak adına Yetim Merkezi oluşturduklarını kaydetti.

Kurdele kesiminin ardından Başbakan Yıldırım'ın ailesi Yetim Merkezi'ni gezerek, buradaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra yetim çocukların hazırladığı programı izleyen Yıldırım ailesi, onlarla bol bol sohbet etti.

Boynuyoğun Barınma Merkezi içerisinde bulunan halı dokuma kursunu da ziyaret eden Yıldırım ailesi, buradaki çalışmalarla ilgili Kaymakam Bülent Uygur'dan bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım'ın kızı Büşra, halı dokuma kursunda Suriyeli kadınlarla birlikte halı dokudu.

Daha sonra Yıldırım ailesi Kızılay Çocuk Dostu Alanı'nı ziyaret etti ve buradaki çocuklarla sohbet etti. Çocukların öğrendiği Türkçe şarkıları dinleyen aile bireyleri, çocuklarla birlikte resim yaptı.