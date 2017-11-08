Başbakan Yıldırım'ın ABD temaslarında öncelik FETÖ ve terörle mücadele

Dün gece saatlerinde ABD'ye ulaşan Başbakan Binali Yıldırım yarın Başkan Yardımcısı Mike Pence ile biraraya geecek. Bu görüşme öncesi değerlendirmelerde bulunan Yıldırım gündeme getireceği başlıklar konusunda bilgi verdi.

Buna göre öncelik FETÖ ve terör.

FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesini sağlamak için her şey masada olacak. Türkiye darbeden hemen sonra bu talebi ABD'ye iletmiş, istenen belge ve bilgileri de fazlasıyla Amerikalı yetkililere ulaştırmıştı. Ancak aradan geçen süre içinde bir ilerleme sağlanmadı. İade konusunda bir girişim olmadığı gibi FETÖ elebaşının Amerika'daki faaliyetleri de kısıtlanmadı.

Suriye ve Irak konusunda da öncelik PYD ve DEAŞ ile mücadele. Türkiye ABD'nin PYD'ye verdiği destekten rahatsız. Bugüne kadar bu konu pek çok kez, üstelik kimi zaman çok sert bir üslupla dile getirildi. Başbakan Yıldırım Türkiye'nin bu konudaki görüşünü ve beklentilerini bir kez de Başkan Yardımcısı Pence'ye birinci elden aktaracak.

Yıldırım'a Suudi Arabistan'da yürütülen yolsuzluk soruşturmasının da gündeme gelip gelmeyeceği soruldu ancak Başbakan "Onların iç meselesi" diyerek bu konuya girmeyeceklerinin altını çizdi.

Başbakan Yıldırım, iki ülke arasında yaşanan ve kısa süre önce yumuşayan vize gerginliğine de değindi. Yıldırım, iki ülke arasındaki sorunların çözülemeyecek meseleler olmadığını, vize konusunda atılan adımın bu konuda bir başlangıç olduğunu söyledi.

Yıldırım'a, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim barajı konusundaki açıklamaları da soruldu. Başbakan "bu tek partinin vereceği bir karar değil" dedi ve konunun Cumhurbaşkanlığı sistemi için çıkarılacak uyum yasaları içinde değerlendirilebileceğini söyledi.

Devlet Bahçeli bugün " yüzde 10 seçim barajı çok ağır bir baraj" demiş, yeni bir düzenleme gerekliliğinden söz etmişti.

Kaynak: TRT Haber