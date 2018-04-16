Başbakan Yıldırım'dan Yunanistan açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Yunanistan'a provokasyonlardan uzak durması çağrısı yaparak, "Gerekli karşılığı vermeye kararlıyız" dedi.

"Antrofos kayalığına yunan bayrağı dikme girişimi oldu"

Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın birtakım faaliyetlerinin olduğu malumunuz son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Aidiyeti sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında Antrofotos kayalığına Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar oradan o bayrağı kaldırdılar.

Başbakan Yıldırım: Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar ve oradan o bayrağı kaldırdılar.https://t.co/J8kPaegu6L pic.twitter.com/RXKgtV8ra0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Nisan 2018

"Karşılığını vermeye kararlıyız"

Yunanistan'a tavsiyemiz iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gerginliği artıracak provokasyonlardan uzak durmasıdır. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini bekliyoruz. Bu yönde yapılacak fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız.

Kaynak: TRT Haber