Başbakan Yıldırım'dan Yunan mevkidaşı Çipras'a taziye mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'ın Atina yakınlarında meydana gelen sel felaketi dolayısıyla Yunanistan Başbakan Aleksis Çipras'a bir taziye mesajı gönderdi.

Yıldırım, Türkiye'nin Yunanistan ile bu zor günde dayanışma içinde olduğunu ve yardım sağlamaya hazır bulunduğunu belirtti.

Yunanistan'da dün meydana gelen sel felaketinde 16 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Kayıp olan 4 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Sel felaketinin ardından 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye'nin Yunanistan ile dayanışma içinde her türlü yardıma hazır olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber