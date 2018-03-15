Başbakan Yıldırım'dan yoğun diplomasi trafiği

Başbakan Binali Yıldırım ile Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta görüşmesinde, "Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin tüm alanlarda mükemmel düzeyde olduğu, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yoğun ve verimli olmasının memnuniyetle karşılandığı" belirtildi.

Görüşmede, "dost ve kardeş Arnavutluk'un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede daha aktif olmasının beklendiği" aktarıldı.

Ayrıca, Balkanlar'da kalıcı barış ve istikrarın vazgeçilmez bir aktörü olan Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmasının bölge için yararlı olacağı vurgulandı.

Moldova ile ilişkiler geliştirilecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'la görüşmesinde ise, "güçlenerek gelişmekte olan ilişkilerin daha da ileri götürülmesi için gerekli iradenin her iki tarafta da mevcut olduğu" teyit edildi.

Görüşmede, "dost Moldova'nın komşu olarak görüldüğü ve düzenli ikili üst düzey temasların sürdürülmesinden memnuniyet duyulduğu" belirtildi.

Gökoğuz Yeri'nin Moldova ile Türkiye arasında bir "dostluk köprüsü" olduğunun vurgulandığı görüşmede, "güçlenerek gelişmekte olan ilişkilerin daha da ileri götürülmesi için gerekli iradenin her iki tarafta da mevcut olduğu" bir kez daha dile getirildi.

Bosna Hersek'le iş birliği her alanda geliştirilecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Mladen İvanic'le görüşmesinde de, "iki ülkenin mükemmel seyreden ilişkilerinden duyulan memnuniyet ve iş birliğinin her alanda geliştirilmesi yönündeki irade" teyit edildi.

Yıldırım-İvanic görüşmesinde, "Bosna Hersek'in Dayton Barış Anlaşması ile belirlenmiş esaslar çerçevesinde toprak bütünlüğünün korunarak istikrarlı bir yapıya kavuşturulması ve Bosna Hersek halkının refahının temininin temel öncelik olduğu" vurgulandı.

Ayrıca Bosna Hersek'in isteği doğrultusunda, Avrupa Birliği ve NATO'ya entegrasyonu süreçlerine tam destek sunulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA