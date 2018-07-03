Başbakan Yıldırım'dan veda ziyaretleri

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın makamında yapılan ziyaret, 1 saat 10 dakika sürdü.

Başbakan Binali Yıldırım'ı AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ve bazı milletvekilleriyle birlikte kapıda karşılayan Kahraman, çıkışta da Yıldırım'ı makam otomobiline kadar uğurladı.

Başbakan Yıldırım, otomobiline binmeden önce gazetecilere el salladı ve Meclis'ten ayrıldı.

Yargıtay'a ziyaret

Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i ziyaret etti.

Yıldırım'ı, Yargıtay Başkanlığına gelişinde Yargıtay Başkanı Cirit kapıda karşıladı.

Başbakan Yıldırım'ın basına kapalı gerçekleştirilen ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ile Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik de yer aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Tören mangası tarafından karşılanan Yıldırım, şeref defterini imzaladı.

Kaynak: AA