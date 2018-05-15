Başbakan Yıldırım'dan üç ülke liderine Filistin daveti

Türkiye, İsrail vahşetine dur demek için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu ve İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı sıfatıyla, teşkilatı olağanüstü toplantıya çağırdı.

Başbakan Binali Yıldırım da telefonda görüştüğü Bangladeş Başbakanı Hasina, Fas Başbakanı el-Osmani ve Pakistan Başbakanı Abbasi'yi İstanbul'daki İİT Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.

Gazze için telefon trafiği yoğun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas,Malezya Başbakanı ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü. Ne gibi adımlar atılabileceği istişare edildi.

Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da birçok ülkeden mevkidaşları ile telefon diplomasisi yürüttü.

Filistin'deki dramatik gelişmeler karşısında neler yapılabileceği hakkında görüş alışverişi yaptı. Dünyanın bu zulme seyirci kalmaması gerektiği vurgulandı.

Neler yaşandı?

Filistin, yurtlarından sürülmelerinin 70. yıldönümünde yeni bir felaketi yaşadı.

İsrail askerleri, Kudüs'te Amerikan Büyükelçiliğinin açılış gününde Filistinlilerin barışçıl gösterilerini kana buladı.

Protestoculara ateş açılması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, 2 binden fazlası yaralandı.

Kaynak: TRT Haber