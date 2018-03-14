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Başbakan Yıldırım'dan Tıp Bayramı mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, tüm hekim ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

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Başbakan Yıldırımdan Tıp Bayramı mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, yazılı mesajında, hükümet olarak insan sağlığını her şeyin üzerinde tuttuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İktidarımızın ilk yıllarından beri önce insan anlayışı ile vatandaşımıza hizmetler sunuyor, sağlık alanında reformlar gerçekleştiriyoruz. Ülkemizi sağlık alanında bölgemizin öncü ülkesi konumuna getirmek en önemli hedeflerimizdendir. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bilimin bütün imkanlarını halkımıza sunmak için fedakarca gayret gösteren Türk tıp camiasının bütün mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum." 

Kaynak: AA

Etiketler: tebrik, mesaj, binali yıldırım, başbakan
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