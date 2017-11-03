Başbakan Yıldırım'dan 'teşvik paketi' müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da cazibe merkezlerine ilişkin yeni paketin önümüzdeki hafta açıklanacağının müjdesini verdi.



23 ili kapsayacak yeni paket, birçok teşviki beraberinde getiriyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 il için uygulanacak özel program çalışmalarının tamamlandığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Amacımız terörün sebep olduğu ve geciktirdiği yatırımların daha hızlı bir şekilde yapılması ve diğer gelişmiş illerle arasındaki farkı kapatmasıdır. Bu amaca yönelik olarak yaptığımız çalışmalar nihayet tamamlandı. Sonuç, bir hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Neler var, ne getiriyoruz? Ana hatlarıyla söylemek gerekirse 23 ilimizde uygulayacağımız teşvik tedbirleri 6. bölge tedbirlerini kapsayacak. Artı, cazibe merkezleri için geliştirdiğimiz ilave teşvikleri de kapsayacak. Böylece buralarda bu 23 ilde yatırım yapmak için hiçbir mazeret kalmıyor. Artık hemşehrilerimizden bekliyoruz. İstanbul, Ankara, Kocaeli.. Batı bölgelerinde çok büyük yatırımları olan hemşehrilerimizin buraya da mutlaka, doğup büyüdükleri, hatırlarının olduğu baba ocağına da bir yatırım bekliyoruz."

Türkiye'nin gelişmesinin, 2002'den 2017'ye kadar üç kat büyümesinin arkasında güven ve istikrarın bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "Bu kadar güçlü iktidar olmasa, güven olmasa, kimse geleceğe yatırım yapmaz." dedi.

"Türkiye, orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna geçecek"

Türkiye'nin geldiği noktayı asla yeterli görmeyeceklerini ifade eden Yıldırım, gelecek üç yıl için planların yapıldığını da anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna geçecek. Yani milli geliri kişi başına 13 bin doların üzerine çıkaracağız. Büyümeyi ortalama yüzde 5,5 seviyesinin üstünde gerçekleştireceğiz. Her yıl bir milyon vatandaşımıza iş, aş sağlayacağız. Savunma sanayisinde Türkiye bugün 15 yıl içerisinde yerli katkı payını yüzde 26'dan yüzde 64 seviyesine çıkarmıştır. İşte iki gün önce savunma sanayiyle ilgili toplantımızı yaptık, projeleri değerlendirdik. Gelecek 10 yılın tehdit algısını, yeniden masaya yatırdık. Savunma ve caydırıcılık kabiliyetimizin ne olması gerektiğinin kararını verdik. 5 milyar dolar tutarında 22 projeyi onayladık. Daha fazla proje var. Bu daha bir kısmı."

Başbakan Yıldırım, toplantıda dile getirilen sorunları duyunca 15 yıl öncesiyle bugünü kıyaslama imkanı bulduğunu, ülkenin geleceği adına çok umutlandığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

Türkiye'nin, 15 yılda elde edilen güven ve istikrar sayesinde mesafe katettiğini vurgulayan Yıldırım, "Özellikle birinci önceliğimiz, olması gereken, ülkenin doğusu ile batısı arasındaki kalkınma ve altyapı farklılıklarını ortadan kaldırmaktır. Ortalama kişi başı milli gelir 2002'de 3 bin dolar civarındayken, bu bölgelerde Doğu'da, Güneydoğu'da bu rakam 700 dolar civarında. 15 yıl sonra aradaki farkı görüyorsunuz." dedi.

15 yıl sonra Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu'da kişi başına düşen milli gelirin 5 bin 500 doların üzerine çıktığını, aradaki makasın daraldığını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Hedef ne? Hedef, bu ülkenin doğusu da batısı da kuzeyi de güneyi de her yerde refah aynı seviyeye gelecek. İstanbul da aynı olacak Erzincan da aynı olacak, Hakkari de aynı olacak Sinop da aynı olacak ki terör mihrakları buradan bir alan sağlamasın, bir boşluk oluşmasın. Bütün hedefimiz, bütün gayretimiz bunun için. Gece gündüz demeden yolları, altyapıyı Türkiye'nin her tarafında geliştirdik. Büyük bir gururla söylüyorum; bugün Erzincan'ın yollarıyla Hakkari'nin yolları arasında fark yok. İstanbul ile Malatya'nın yolları arasında fark yok. Çünkü bu bayrağı dalgalandıran, bu ocakları tüttüren vatandaşlarımız, Anadolu topraklarında, 780 bin kilometrekare vatan toprağında, neresinde olursa olsun onların huzuru, güvenliği, geleceği bizim görevimizdir."

"Bu işi milletimizin gündeminden düşüreceğiz"

Hakkari Şemdinli'de ve Diyarbakır'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın da programa katıldığını söyleyen Yıldırım şöyle devam etti:

"Şunu herkes bilmelidir ki; bu topraklarda tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelede kararlılıkla hiçbir taviz verilmeden sürdürülecektir. Bu alçakların arkasında kimlerin olduğunu da biliyoruz. Gün gelecek bunlar, bu asil milletin yüzüne bakamayacaklar. Tek şartımız, bu mücadelede mutlak başarı var. İnşallah milletimizin gündeminden bu işi düşüreceğiz. Genelkurmay Başkanımız, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanımız, 3. Ordu Komutanımız bugün bizlerle beraber, bu bir tamamen tevafuk. Onlar, bu bölgede birlikleri dolaşıyorlar. Bu akşam da bizimle beraberler."

"Hiç merak etmeyin yarınımız bugünden daha güzel olacak"

Türkiye'nin geldiği noktaya dikkati çekerek, alınan başarıların hiç küçümsenmemesi gerektiğini belirten Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemli başarılarımız var. Ama bunlarla da yetinmeyeceğiz. 'Başardık, bundan sonra yapacak işimiz yok' diyemeyiz. Çok güçlü olmamız lazım. Bu bölge, zor bir bölge. Coğrafya kaderdir. Bu coğrafya bizim kaderimiz, bu coğrafyada ayakta durmak zordur. Ancak bu millet bu coğrafyada durmuştur. Asırlardan beri bu coğrafyada sadece ayakta durmadık, mazlumların mağdurların hamisi olmayı da ihmal etmedik. Suriye, Irak'ta canını kurtarmak için yerinden, yurdundan ayrılmak zorunda kalan insanlara kucak açan tek ülke Türkiye'dir. Biz, bize yakışanı yapıyoruz. İçeride ve dışarıda terörle mücadelemiz tüm kararlılığıyla devam edecektir. Hiç merak etmeyin yarınımız bugünden daha güzel, geleceğimiz daha parlak daha aydınlık olacak."

Kaynak: AA