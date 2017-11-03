  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan TEOG açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan TEOG açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, TEOG'un yerine geçecek sistemle ilgili çalışmaların bittiğini ve sistemin 1-2 gün içinde açıklanacağını söyledi.

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Başbakan Yıldırımdan TEOG açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Üniversitesi 2017-2018 akademik yıl açılışı ve fahri doktora tevcih töreninde konuştu. 

TEOG'un yerine geçecek sistemle ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

''Bu seneden itibaren inşallah uygulayacağız. Bunun son şekli verildi. Milli Eğitim Bakanlığımız, uzmanlar, hocalarımızın görüşleri, toplumdaki ilgili STK'ların görüşleri dikkate alınarak bir çerçeve çizildi. Çok yakın zamanda, bir iki gün içerisinde Milli Eğitim Bakanımız kamuoyuyla, velilerle, vatandaşlarla paylaşacak. Bu açıklandıktan sonra kamuoyundan gelecek öneriler, destekler veya eleştiriler olabilir. Bütün bunları da dikkate alarak uygulamanın son şeklini vermiş olacağız."

Etiketler: teog, erzincan, Başbakan Yıldırım
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