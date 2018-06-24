  • 24 HAZIRAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.679
    EURO 5.455
  • BIST 95852.11
    ALTIN 190.926
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan tebrik telefonu

Başbakan Yıldırım'dan tebrik telefonu

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimdeki zaferinden dolayı tebrik etti. Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi de arayarak başarısından dolayı kutladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırımdan tebrik telefonu

Türkiye, bugün siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden biri için sandık başına gitti. 

56 milyon seçmen tercihini yaptı, kararını verdi. Türkiye genelinde sandıkların büyük çoğunluğu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52,86. 

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçimdeki zaferinden dolayı tebrik etti. Yıldırım, yeni yönetim sisteminin vatana ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

Başbakan Yıldırım Bahçeli'yi kutladı 

Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de telefonla arayarak Cumhur İttifakı'na sağladığı katkı ve seçim başarısından dolayı kutladı.

Kaynak: AA 

Etiketler: mhp, devlet bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER