Başbakan Yıldırım'dan tebrik telefonu

Türkiye, bugün siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden biri için sandık başına gitti.

56 milyon seçmen tercihini yaptı, kararını verdi. Türkiye genelinde sandıkların büyük çoğunluğu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52,86.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçimdeki zaferinden dolayı tebrik etti. Yıldırım, yeni yönetim sisteminin vatana ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

Başbakan Yıldırım Bahçeli'yi kutladı

Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de telefonla arayarak Cumhur İttifakı'na sağladığı katkı ve seçim başarısından dolayı kutladı.

Kaynak: AA