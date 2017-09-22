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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan taşeron işçi açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan taşeron işçi açıklaması

Başbakan Yıldırım, "Taşeron konusuyla ilgili çalışma önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelecek. Bu yıl çıkmadan bu işe noktayı koymayı hedefliyoruz." dedi.

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Başbakan Yıldırımdan taşeron işçi açıklaması
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Başbakan Binali Yıldırım, Türk-İş'e ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Kamuda taşeron çalışanların statülerini kalıcı esasa bağlayacağız'

Başbakan Yıldırım, "Taşeron konusu için hükümet olarak uzun süreden beri Çalışma Sosyal Güvenlik, Maliye bakanlıklarımız çalışma yürütüyor. Çalışma önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelecek. Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağız ve çalışanlarımızı, kamuda taşeron olarak çalışanların statülerini bir kalıcı esasa bağlayacağız. Bu yıl çıkmadan bu işe noktayı koymayı hedefliyoruz." diye konuştu.

'Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesidir'

Yıldırım, IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Şunu açıkça söyleyeyim. Bu referandum kararı ve referandumun gerçekleşmesi Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesidir. Türkiye, ulusal güvenlik meselesi konusunda uluslararası anlaşmalardan, ikili anlaşmalardan doğan haklarını kullanmakta kararlıdır, tereddüt göstermez."

'Bölge için hiç hayırlı olmaz'

Başbakan Yıldırım, "Burada bir çağrı daha yapmak istiyorum. Henüz zaman bitmiş değil. Kuzey Irak yönetimi, Barzani, bu sevdadan, bu inattan vazgeçmelidir. Bütün dünyanın karşı çıktığı ve açık olarak ikili ve uluslararası hukuka aykırı olarak inatla yapmaya çalıştığı bu referandum, bölgedeki Kürt kardeşlerimiz için de hayırlar getirmez. Bölge için hiç hayırlı olmaz." dedi.

'Tezkere asker gönderme hakkını veriyor'

Başbakan Yıldırım, TBMM'de yarın görüşülecek Başbakanlık tezkeresiyle ilgili de "Gelen tezkere, Türkiye'nin güney kara hudutları ötesinde ve mücavirinde olabilecek her türlü ülkemiz aleyhine, ülkemiz milli güvenliğini tehdit edecek gelişmelere karşı müdahale hakkını veriyor. Asker gönderme hakkını veriyor." ifadelerini kullandı.

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