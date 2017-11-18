Başbakan Yıldırım'dan sınırdaki askerlere ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'deki temaslarının ardından Yüksekova Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Burada nöbet tutan askerlerle sohbet eden Başbakan Yıldırım, komutanlardan brifing aldı. Yıldırım, daha sonra beraberindeki bakanlar ve komutanlarla birlikte askerlerle yemek yedi.

Batuhan adlı askerin ailesiyle telefonla görüşen Yıldırım, bir süre sohbet ettikten sonra askeri ailesiyle görüştürdü.

"Terörle mücadele yüksek bir moralle sürüyor"

Terör belasını ülke gündeminden tamamen düşürmeyi hedeflediklerini vurgulan Yıldırım, "Özellikle 2 yılda terörle mücadele konusunda kararlı duruşumuz, savunma esasına göre değil taarruz esasına göre sahadaki mücadelemiz sonunda, elhamdülillah, günden güne terörün yurt içindeki varlığı azalmaya devam ediyor." dedi.

Bölgedeki kahraman askerlerin, güvenlik korucularının, polislerin, komandoların, özel harekatçıların her türlü fedakarlıkla ve yüksek bir moralle bu mücadeleyi komutanlarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Şırnak ve Hakkari'deki temaslarına değinen Yıldırım, şöyle dedi:

"Bugün önce Şırnak'a, Namaz Dağı Üs Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştirdik ve orada yapılan terörle mücadele uygulamalarına katıldık. Daha sonra Şırnak'ta 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na gittik çalışmalar hakkında bilgi aldık. Cuma namazını Şırnak'ta vatandaşlarımızla birlikte eda ettik. Daha önce terör örgütünün çukur eylemleri sırasında hasar gören ve yeniden tamir edilip hizmete açılan Şırnak'taki Geylani Camisi'nin açılışını yaptık. Cuma sonrası çok yoğun, coşkulu toplulukla sohbet ettik, onlara hitap etme imkanı bulduk. Akabinde Cizre'ye indik. Cizre'de yine bizi binlerce vatandaşımız karşıladı. Gerek Cizre'de gerek Şırnak'ta terör örgütünün bu çukur eylemleriyle yerle bir olan binalar, alt yapı bütün bu sıkıntılar süratle gideriliyor, su şebekesi, kanalizasyon şebekesi, yenileniyor. Elhamdülillah vatandaşımız terör örgütüne prim vermiyor ve bir an önce bu belanın memleketin başından defolmasını arzu ediyor."

"Bu millet asla yenilmez"

Şırnak'ın ardından Hakkari'ye gittiklerinde akşam vakti olmasına rağmen binlerce Hakkarili vatandaşın kendilerini coşkuyla bağrına bastığını anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Aşağı yukarı 4-5 sene önce de Hakkari'ye gitmiştim. Orada küçük çocuklar vardı, insanlar evlerinden çıkamıyordu, dükkanlarının dışına çıkamıyorlardı, çocuklar da taş atıyorlardı. Bugün Hakkari bir bambaşka. Herkesin elinde ay yıldızlı bayrak, telefon ışıklarını da yakmışlar, 10 bin civarında vatandaş. Bu planlanan bir miting de değil, tamamen bir kaç saat içerisinde ziyaretimizin duyulmasıyla beraber akın akın meydanları doldurdular. Bir kez daha Hakkari'de şahsım, Milli Savunma Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Jandarma Genel Komutanımız ve diğer komutanlar şunu gördü ki bu millet asla yenilmez."

Başbakan Yıldırım'dan canlı yayın teşekkürü

Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığı'nı ziyaretinin ardından Ankara'ya döneceğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu güzel vesile dolayısıyla vatandaşlarımıza terörle canla başla mücadele eden askerlerimizin komutanlarımızın bulunduğu ortamdan canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Bu mutluluğu biz yaşadık milyonlar da yaşasın istedik. Bu imkanın sağlanmasından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Unutmayın, 80 milyon vatan evladının duası ve desteği sizinle beraber."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti

Askerlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın sizlere çok selamı var. Bugün Ankara'da programı var, gelemedi. En kısa zamanda buraları da kendisi ziyaret edecek." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, askere verilen yemeğe değinerek, "Yemekler de çok güzel, dört dörtlük. Ne var diye millet merak ediyor. Dağlıca'da kuş uçmaz, kervan geçmez yerde, çorba, tas kebabı, pilav, salata ve üç çeşit meyve. Muz, kivi, mandalina daha ne olsun. Allah devlete ve millete zeval vermesin." dedi.

Yıldırım, konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiç bir ordusunda yüreği senden daha temiz asker yoktur." sözüyle tamamladı.

Askerlerden canlı yayında selam

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ardından Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığı'nda görev yapan bazı askerler ailelerine canlı yayında selam yolladı.

AA