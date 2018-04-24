Başbakan Yıldırım'dan Samsat'taki depremle ilgili açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti öncesi Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depremle ilgili açıklama yaptı.

"Hasar tespitleri için hemen harekete geçildi"

Yıldırım, depremde can kaybının yaşanmadığını söyledi.

"Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir."

13 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman'ın yanı sıra Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'da da hissedildi. Depremde can kaybı yaşanmadı, 13 kişi yaralandı.

Depremin ardından Samsat ve köylerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Kaynak: AA, TRT Haber