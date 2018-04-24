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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan Samsat'taki depremle ilgili açıklama

Başbakan Yıldırım'dan Samsat'taki depremle ilgili açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depremde can kaybının yaşanmadığını, hasar tespitleri için hemen harekete geçildiğini açıkladı.

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Başbakan Yıldırımdan Samsattaki depremle ilgili açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti öncesi Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depremle ilgili açıklama yaptı.

"Hasar tespitleri için hemen harekete geçildi"

Yıldırım, depremde can kaybının yaşanmadığını söyledi.

"Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir."

13 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman'ın yanı sıra Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'da da hissedildi. Depremde can kaybı yaşanmadı, 13 kişi yaralandı. 

Depremin ardından Samsat ve köylerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: samsat deprem, Başbakan Yıldırım
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