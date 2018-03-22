Başbakan Yıldırım'dan Regaip Kandili mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan kutlama mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında, şunları kaydetti:

"Mübarek Regaip Kandili'nin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. İçinde bulunduğumuz üç ayların hayırlara vesile olması temennisiyle bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum."

"Mübarek Regaip Gecesinin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. İçinde bulunduğumuz üç ayların hayırlara vesile olması temennisiyle, bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum." — T.C. Başbakanlık (@TC_Basbakan) 22 Mart 2018

Kaynak: AA