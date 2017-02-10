  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan referandum açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan referandum açıklaması

Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti" dedi.

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Başbakan Yıldırımdan referandum açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişiklik teklifini imzalamasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı. Dolayısıyla halkoylaması, diğer adıyla referandum tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak." dedi.

Başbakan Yıldırım, Aksaray'a gitmek üzere hava yoluyla Nevşehir Havalimanı'na, ardından Acıgöl ilçesine geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Acıgöl merkez Camisi'nde cuma namazı kılan Yıldırım, cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin anayasa değişikliğiyle ilgili referandum konusundaki soruları üzerine referandumun hayırlı olması temennisinde bulunan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hayırlı, güzel günler olur inşallah. Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı. Dolayısıyla halkoylaması, diğer adıyla referandum tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclisimizin hallettiği, Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişiklik vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak, onay verilecek. Ve böylece yürürlüğe girmiş olacak. Memleketimizin milletimizin geleceği için güzel bir adım atıldığını düşünüyoruz. Artık, söz ve karar da milletin."

Referandumla ilgili oy tahmininin sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Tahmin ve anket yapanlar çok olur bu dönemde. Gerçek anket sandıktan çıkan sonuçtur. Bir ilim adamı diyor ki 'ben anketlere inanırım, ancak kendim yaparsam'. Ben de katılıyorum." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, El Bab bölgesinde Rus uçaklarının kazayla Türk askerlerini vurması ile ilgili bir soruya da "Kremlin'in açıklamaları dün karşılıklı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin görüştüler. Bunun bir kaza olduğunu, duydukları üzüntüyü en açık bir şekilde ifade ettiler. Bundan sonra benzer kazaların yaşanmaması için,gerekli koordinasyon, birlikte çalışmak için de her türlü tedbir alınacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." yanıtını verdi.

Etiketler: referandum tarihi, referandum, recep tayyip erdoğan, halk oylaması, binali yıldırım, anayasa değişikliği
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