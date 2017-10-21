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Başbakan Yıldırım'dan Rasmussen'e: Sen kimsin?

Başbakan Binali Yıldırım, Danimarka Başbakanı Rasmussen’in; “Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri yok” açıklamasına sert tepki verdi.

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Başbakan Yıldırımdan Rasmussene: Sen kimsin?

Başbakan Binali Yıldırım, Danimarka Başbakanı Rasmussen’in; “Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri yok” açıklamasına sert yanıt verdi.

“Senin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na söyleyecek lafın olabilir mi” diye soran Yıldırım, “Türkiye'ye hiç bir ülke ayar veremez” ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, “Bugünlerde Türkiye aleyhinde açıklamalar ardı ardına geliyor. Dün Avrupa Birliği'nden Danimarka Başbakanı çıkmış abuk subuk laflar ediyor. Sen kimsin senin Türkiye'ye senin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına söyleyecek lafın olabilir mi. " diye konuştu.

Türkiye'ye hiçbir ülkenin ayar veremeceğini söyleyen Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Türkiye'nin rejimi demokrasidir, cumhuriyettir. Türkiye geçmişten aldığı medeniyetinden aldığı güçle emin adımlarla muasır medeniyetler seviyesine yürüyor. Türkiye kendi kararını kendi verecek güçtedir ve yetkinliktedir. Avrupa Birliği bize laf edeceğine kendi geleceğine baksın.”

TRT Haber

 

Etiketler: danirmarka, Başbakan Yıldırım, Rasmussen, Avrupa Birliği
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