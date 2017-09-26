Başbakan Yıldırım'dan 'Preveze Deniz Zaferi' mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Preveze Deniz Zaferi'nin 479'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, zaferin, Türk denizcilik tarihinin önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"27 Eylül 1538 tarihinde, 122 gemiden oluşan Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, 262 gemiden oluşan Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması'na karşı muazzam bir zafer kazanmıştır. Akdeniz'deki Türk hakimiyetini tam anlamıyla pekiştiren bu zafer, donanmamızın gücünü ortaya koyduğu gibi, denizcilerimizin kahramanlık ve cesaretini de gözler önüne sermiştir. Deniz Kuvvetlerimiz bugün de modern ve gelişmiş donanımıyla milli savunmamızın imkan ve kabiliyetlerine hayati katkılar sağlamaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz, tarihten aldığı ilhamla, denizcilikte lider ülkeler arasındaki konumunu sürekli yükseltmektedir."

Mesajında, Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bütün mensuplarına sevgi ile muhabbetlerini ileten Yıldırım, üstlendikleri zor ve önemli görevleri yerine getirirken hayatlarını kaybeden tüm şehitleri rahmet ve şükranla andı, gazilere sıhhat ve afiyet diledi.