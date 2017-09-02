  • 02 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 27º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.432
    EURO 4.075
  • BIST 110010.49
    ALTIN 146.078
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan polislere ve sürücülere bayram sürprizi

Başbakan Yıldırım'dan polislere ve sürücülere bayram sürprizi

Öğleden sonra Tuzla'daki konutundan çıkan Başbakan Yıldırım, konvoyunu Çamlıca Gişeleri Asayiş Uygulama Noktası'nda durdurdu, polislerin bayramlarını kutladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırımdan polislere ve sürücülere bayram sürprizi

Başbakan Binali Yıldırım, Kurban Bayramı'nın ikinci gününü de İstanbul'da geçirdi.

Öğleden sonra Tuzla'daki konutundan çıkan Yıldırım, konvoyunu Çamlıca Gişeleri Asayiş Uygulama Noktası'nda durdurdu, polislerin bayramlarını kutladı.

Uygulama noktasına giden Yıldırım, kamelyada polislerle çay içip sohbet etti, sorunlarını dinledi, onlara çikolata ve kolonya ikram etti. Yıldırım, polislerle fotoğraf çektirip, özçekim de yaptı.

Ardından polis telsizini alan Yıldırım, anons geçerek tüm güvenlik güçlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Trafik ekiplerinin denetlemelerini de izledi.

Daha sonra eline telsizi alıp denetim noktasına geçen Yıldırım, trafik ekiplerinin denetleme için durdurduğu sürücülerle sohbet etti. Vatandaşların bayramını kutlayan Yıldırım, araçtaki çocuklara oyuncak ve harçlık verdi.

Sürücüleri de uyaran Başbakan Yıldırım, "Vatandaşlarımıza tekrar hatırlatıyoruz, nasıl memlekete, izine, tatile giderken dikkatli gittilerse dönerken de aynı şekilde dikkatli bir şekilde gelsinler, kurallara uysunlar. Zira 'Yolların kralı olmaz, kuralı olur', bunu unutmasınlar. Biz vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamadan, üzülmeden, sevdiklerine, evlerine sağ salim ulaşmalarını bekliyoruz. Dileğimiz, temennimiz budur." diye konuştu.

Etiketler: polisler, kurban bayramı, bayram tatili, Başbakan Yıldırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER