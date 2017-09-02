Başbakan Yıldırım'dan polislere ve sürücülere bayram sürprizi

Başbakan Binali Yıldırım, Kurban Bayramı'nın ikinci gününü de İstanbul'da geçirdi.

Öğleden sonra Tuzla'daki konutundan çıkan Yıldırım, konvoyunu Çamlıca Gişeleri Asayiş Uygulama Noktası'nda durdurdu, polislerin bayramlarını kutladı.

Uygulama noktasına giden Yıldırım, kamelyada polislerle çay içip sohbet etti, sorunlarını dinledi, onlara çikolata ve kolonya ikram etti. Yıldırım, polislerle fotoğraf çektirip, özçekim de yaptı.

Ardından polis telsizini alan Yıldırım, anons geçerek tüm güvenlik güçlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Trafik ekiplerinin denetlemelerini de izledi.

Daha sonra eline telsizi alıp denetim noktasına geçen Yıldırım, trafik ekiplerinin denetleme için durdurduğu sürücülerle sohbet etti. Vatandaşların bayramını kutlayan Yıldırım, araçtaki çocuklara oyuncak ve harçlık verdi.

Sürücüleri de uyaran Başbakan Yıldırım, "Vatandaşlarımıza tekrar hatırlatıyoruz, nasıl memlekete, izine, tatile giderken dikkatli gittilerse dönerken de aynı şekilde dikkatli bir şekilde gelsinler, kurallara uysunlar. Zira 'Yolların kralı olmaz, kuralı olur', bunu unutmasınlar. Biz vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamadan, üzülmeden, sevdiklerine, evlerine sağ salim ulaşmalarını bekliyoruz. Dileğimiz, temennimiz budur." diye konuştu.