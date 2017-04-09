Başbakan Yıldırım'dan Polis Teşkilatına kutlama mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye, demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlükler konusunda tavizsiz bir duruş sergiledikçe darbe teşebbüsleriyle vesayet arayışlarıyla terörle tedhişle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Teşkilatın 172. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yıldırım, devletin temel unsurlarından biri olan Emniyet Teşkilatının, halkın huzur ve güven içinde yaşaması, kamu düzeninin temini, hukukun tesisi ve insan haklarının korunmasına dair görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiğini belirtti.

Yıldırım, Türk polisinin, terörle ve örgütlü suçlarla yürüttüğü mücadelenin yanı sıra suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasındaki üstün başarılarıyla halkın güven ve takdirlerine mazhar olduğunu ifade etti.

Her türlü suç ve suçluyla mücadele edebilmek için sektördeki yeni teknolojilerin takibine büyük önem veren Emniyet Teşkilatının, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da gurur verici başarılara imza attığını vurgulayan Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Emniyet Teşkilatımızın demokrasimize sahip çıkmak üzere vermiş olduğu cansiperane mücadele 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü engelleyen en etkili unsurlardan biri olmuştur. Bu vesileyle vatan için canlarını feda etmiş olan bütün şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize sıhhat, afiyet ve uzun ömürler diliyorum.

Türkiye, demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlükler konusunda tavizsiz bir duruş sergiledikçe, darbe teşebbüsleriyle vesayet arayışlarıyla terörle tedhişle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır."

Başbakan Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının büyük bir fedakarlık ve hizmet aşkıyla çalışan bütün mensuplarına başarılar diledi.