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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan 'Paskalya Yortusu' mesajı

Başbakan Yıldırım'dan 'Paskalya Yortusu' mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Paskalya Yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Başbakan Yıldırımdan Paskalya Yortusu mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "Milletimiz, gerek sosyal münasebetlerde gerek uluslararası ilişkilerde her türlü ayrımcılığı reddeden, farklılıkları zenginlik kabul eden ve herkesin inandığı gibi yaşaması için bütün imkanları seferber eden anlayışını yüzyıllardır hassasiyetle sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Paskalya Yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım mesajında, Hristiyan vatandaşları, en önemli günlerinden biri olan Paskalya münasebetiyle tebrik ettiğini belirterek, ülkenin, aynı caddeyi paylaşan kiliseleri, havraları ve camileriyle bütün dünyaya hoşgörü rüzgarı estirdiğini ve insanlığın özlemini çektiği barış ve huzura yüzyıllardır ev sahipliği yaptığını bildirdi.

"Milletimiz farklılıkları zenginlik kabul ediyor"

Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimiz, gerek sosyal münasebetlerde gerek uluslararası ilişkilerde her türlü ayrımcılığı reddeden, farklılıkları zenginlik kabul eden ve herkesin inandığı gibi yaşaması için bütün imkanları seferber eden anlayışını yüzyıllardır hassasiyetle sürdürmektedir. Devletimiz, vatandaşları arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin her birinin sahip olduğu hakları koruyarak huzur ve emniyetini sağladığı gibi ayrımcılığa ve zulme maruz kalanlara yardım eli uzatmaktadır.

Bu düşüncelerle Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün Hristiyan aleminin Paskalya Bayramını tebrik ediyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum."

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Paskalya Yortusu
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