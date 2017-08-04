  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Başbakan Yıldırım'dan OSTİM esnafına ziyaret

Başbakan Yıldırım, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

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Başbakan Yıldırımdan OSTİM esnafına ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Yenimahalle ilçesindeki Abdülkadir Geylani Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ne gitti. Öğle yemeğini burada yiyen Başbakan Yıldırım, kendisini çaya davet eden esnafın iş yerini ziyaret etti.

Burada bir süre esnafla çay içen ve sohbet eden Yıldırım, iş yerindeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra işçi bareti takan Yıldırım, CNC olarak bilinen "Bilgisayarlı Nümerik Kontrol" tezgahını çalıştırdı. Yıldırım'ın düğmeye basmasının ardından, tezgahta üretim başladı.

Başbakan Yıldırım, ziyaretin ardından kendisini bekleyen esnafı selamladı, fotoğraf çektirdi.

Yıldırım'a ziyaretinde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile milletvekilleri ve diğer yetkililer eşlik etti.

Etiketler: OSTİM, binali yıldırım, ankara
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