Başbakan Yıldırım'dan operasyon yorumu: Şimdiye kadar neredeydiniz?

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Şimdiye kadar neredeydiniz?"

- Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum isanları katletti. Birden bire dünyanın vijdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor. Sizin sadece kimyasal silah kullanılınca mı aklınız başınıza geliyor. Şimdiye kadar neredeydiniz?

- Sahada rekabet etmek ülkedeki sorunları çözmez, masumların sivillerin yaşamasına katkı sağlamaz. Suriye'de tek ülke barışın sağlanması için gece gündüz çalışıyor. O ülkenin adı Türkiye'dir.

"Operasyonu olumlu bir adım olarak görüyoruz"

- Bu sabaha karşı ABD ve koalisyon ortakları operasyon düzenledi. Tabi bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak kalıcı bir barış için daha fazlasına ihtiyaç var. Türkiye iç meseleleri kadar bölgedeki sorunlara hakimdir, gereken adımları atmaktadır.

"Döviz kurundaki dalgalanmalar geçici"

- Bugünlerde dünyanın her tarafında gerilim var. Yoğun bir kargaşa, terör, iç savaş var. Türkiye bu yoğun gerilim hattının da tam ortasında yer alıyor. Bölgesel ve küresel gelişmeler dünya ekonomisine yönelik, ülkelerin ekonomisine yönelik belirsizlikleri de birlikte getiriyor. Özellikle son günlerde döviz kurlarındaki dalgalanmayı fırsat bilrek, vizyon ortaya koyamayan muhalefetin adeta mal bulmuş Mağribi gibi sarıldığını görüyoruz. Şartlar ne olursa olsun içerde ve dışarda küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi 2017'de nasıl destan yazdıysa, 2018 'de istikrarla kararlılıkla yoluna devam edecek. Döviz kurunda yaşanan bu dalgalanmanın geçici olduğunu ve etkilerinin de sınırlı olacağını ifade etmek isterim. Hükümetimiz konuyu gereken hassasiyetle ve ciddiyetle ele alıyor, alınması gerekn ne gibi tedbirler varsa, Merkez Bankası, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'muz Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz.

28 Şubat davası

- Dün bir dava sonuçlandı. 28 Şubat davası... 28 Şubat bir postmodern darbe girişimiydi. Halkın seçtiği iktidarı uzaklaştırmak için hazırlanmış bir darbe girişimiydi. Milletin iradesini tanklarla ezmeye çalışan darbeci zihniyet, o gün böbürlenerek "28 Şubat bin yıl devam edecek" dedi. Evet 28 Şubat devam ediyor. Nasıl devam ediyor. Hesap sorularak devam ediliyor. Şunu herkes bilmelidir bu ülkede hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Mutlaka er de olsa geç de olsa hesabı sorulur. O gün hiç hesap sorulamayacakmış gibi afra tafra yapanlar, bugün biz ettik siz etmeyin, biz darbe yapmadık, biz bir şey yapmadık diye el aman diliyorlar. Ama yargı gerekeni yapıyor, ne gerekiyorsa onun gereğini yerine getiriyor.

Kaynak: TRT Haber