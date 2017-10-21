BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Ã¶ÄŸrencilere burs mÃ¼jdesi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, FÄ±rat Ãœniversitesi akademik yÄ±l aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'nin etrafÄ±nda bir ÅŸer Ã§emberi oluÅŸturulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ama ÅŸunu herkes bilsin. Bu aziz millet 15 Temmuz'da herkese, bilen bilmeyen, yedi dÃ¼vele TÃ¼rk milletinin nasÄ±l bir millet olduÄŸunu gÃ¶stermiÅŸtir. BayraÄŸÄ± indirmemiÅŸ, ezanlarÄ± dindirmemiÅŸtir. Onun iÃ§in Ã¼lkemizin geleceÄŸi her bakÄ±mdan parlaktÄ±r. YarÄ±nÄ±mÄ±z bugÃ¼nÃ¼mÃ¼zden Ã§ok daha gÃ¼zel olacak, hiÃ§ endiÅŸeniz olmasÄ±n." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "2003'te Ã¶ÄŸrenci baÅŸÄ±na 45 lira burs veya kredi veriyorduk. 2018'de bu rakam 470 lira olacak. 425'ti bu sene, haydi bakalÄ±m 470'e Ã§Ä±ktÄ±. HayÄ±rlÄ± olsun, bunu da ilk ElazÄ±ÄŸ'da aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ oluyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Lise ve Ã¼niversiteye giriÅŸ sisteminde yapÄ±lan dÃ¼zenlemeleri de deÄŸerlendiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z rahat olsun, hiÃ§bir ÅŸekilde Ã¶ÄŸrencilerimizin aleyhine bir dÃ¼zenleme asla olmayacak, daha iyi olacak. Daha rahat edecekleri, streslerinin azalacaÄŸÄ±, rahat rahat geleceÄŸe hazÄ±rlanacaklarÄ± bir geÃ§iÅŸ sistemi getiriliyor."