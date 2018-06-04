Başbakan Yıldırım'dan Muharrem İnce'ye apolet tepkisi: Hitler'e benziyor

Başbakan Binali Yıldırım, Çengelköy Vahdettin Köşkü'nde gazetelerin genel yayın yönetmenleri ile iftarda bir araya geldi.

"Herkesi asıp kesemezsin"

Yıldırım, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile ilgili "Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökeceğim" sözlerine tepki gösterdi.

"Bir yandan ben cumhurbaşkanı olursam hakimler ayağa kalkmasın diyeceksin, sonra beğenmediğin durum olursa apoletlerini sökerim diyeceksin. Hitler’e özeniyor. Peşinen öyle herkesi asıp kesemezsiniz. 15 Temmuz’u yapanlar oldu, mahkeme söküyor apoletleri, biz sökmüyoruz."

Başbakan Yıldırım'dan İnce'ye 'köprü' yanıtı

Başbakan Yıldırım, İnce'nin köprü çıkışıyla ilgili de konuştu.

"Arkadaşlar, tabii muharrem ince fizik öğretmeni, ama konuşmalarıyla merkezkaç kuvveti formülünden uzaklaşıyor yavaş yavaş. Kritik hızın üzerine çıkınca savrulma olur biliyorsunuz, şu anda savrulma fazına geçmiş durumda. Yani şimdi bizim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet köprüsü o köprüye harcanan maliyeti karşılayacak ücretler mi uygulanıyor? Yok, sembolik ücretler uygulanıyor. Farkını nereden veriyoruz? Farkını aldığımız vergilerden veriyoruz. Öbüründe de kullanıcı ödüyor. Bu tamamen bir kafa karıştırmaya yönelik bir değerlendirme."

"Bizde tornistan olmaz"

Muhalefetin parlamenter sisteme dönüş vaatlerini de eleştiren Yıldırım, çift başlılığın ortadan kaldırılacağını işaret etti.

"Bizde tornistan olmaz, o kararı verdik. Bazıları diyor ki 'Recep Tayyip Erdoğan tamam da, gerisi önemli değil'. Bu da bir tuzaktır, böyle bir şey yok. Yani iktidara gelen hükümetin partisinin mecliste de güçlü olması lazım. Ey Muharrem İnce! Dağlar gibi vaatler veriyorsun, nasıl yapacaksın parlamenter sistemde, böyle bir yetkin yok ki."

"Enflasyon seçim sonrası düşecek"

Enflasyon'nun seçim sonrası düşeceğini belirten Yıldırım, uluslararası kredi değerlendirme kuruluşlarının algı yönetimi yaptıklarını söyledi.

"Programlarında, takvimlerinde olmayan, mutat zamanlarda yapmaları gereken değerlendirmeleri öne çekiyorlar. Seçim takvimine göre program değiştiriyorlar, bunlar zamanlama açısından manidar"

Kaynak: TRT Haber