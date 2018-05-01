Başbakan Yıldırım'dan Milli Güreşçi Kayaalp'e tebrik telefonu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finalde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçi, Grekoromen stil 130 kiloda 8'nci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım Kayaalp ile telefonla görüştü.

Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Kayaalp'i tebrik etti.

Kaynak: TRT Haber