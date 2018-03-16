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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan MHP Milletvekili İhsanoğlu'nun eşine geçmiş olsun telefonu

Başbakan Yıldırım'dan MHP Milletvekili İhsanoğlu'nun eşine geçmiş olsun telefonu

Başbakan Yıldırım, Azerbaycan'da kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili İhsanoğlu'nun eşi Füsun İhsanoğlu'nu telefonla aradı.

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Başbakan Yıldırımdan MHP Milletvekili İhsanoğlunun eşine geçmiş olsun telefonu
Başbakan Binali Yıldırım, kalp krizi geçiren Ekmeleddin İhsanoğlu'na geçmiş olsun dileklerini, telefonda görüştüğü Füsun İhsanoğlu aracılığıyla iletti.
Ekmeleddin İhsanoğlu, Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen 6'ncı Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlanmıştı.
 
Konuşmasını yarıda kesen, ardından Merkezi Klinik Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapılmıştı.
 
Kaynak: AA
Etiketler: kalp krizi, ekmeleddin ihsanoğlu, Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan
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