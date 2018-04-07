Başbakan Yıldırım'dan Merkel'e taziye mesajı

Başbakan Yıldırım, Almanya'da bir aracın, yayaların arasına dalması sonucu 4 kişinin ölmesi nedeniyle Almanya Başbakanı Merkel'e taziye mesajı gönderdi.
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