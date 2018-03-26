Başbakan Yıldırım, Rusya'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği alışveriş merkezi yangınıyla ilgili Rusya Başbakanı Medvedev'e taziye mesajı gönderdi.
Ayrıntılar geliyor...
Terörden temizlenen Afrin’de çocuklar ders başı yaptı
Teröristler planlarını sözde asayiş binasında yaptı
Afrin'deki patlayıcıları "Leylak" buluyor, "METİ" imha ediyor
24 terörist etkisiz hale getirildi
Başbakan Yıldırım'dan Medvedev'e taziye mesajı
Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Güney Kore ve ABD Ticaret Anlaşması'nı revize etti
Afrin sokaklarında hayat canlanıyor