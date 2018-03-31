Başbakan Yıldırım'dan Macron'a YPG/PKK tepkisi

Başbakan Yıldırım, "Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, neymiş efendim Fransa olarak terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi, bu görevi kim verdi? Türkiye teröristlerle müzakere etmez, el sıkışmaz, onların kökünü kazır." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Sağlık alanında çok önemli değişim ve dönüşüm yaşandı"

Sağlık hizmeti almak hepimizin en temel hakkıdır. Devletin de görevi vatandaşa en iyi sağlık hizmetini vermektir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamını getirdim. Bu gerçekten hareketle, insanımıza gelişmiş sağlık hizmeti vermek için büyük bir değişim, dönüşüm başlattık. Sağlık alanında çok önemli değişim ve dönüşüm yaşandı.

"Vatandaş hastaneye gitmeden randevu alabiliyor"

15 yıl içinde yatak sayısını 18 binden 108 bine çıkardık. 481 olan acil servis ssayısını 2137'ye, 600 olan ambulans sayısını 4921'e çıkardık. İşte hizmetin adı bu. Artık vatandaş hastaneye gitmeden randevu alabiliyor. Avrup'nın tamamından daha fzla 6. seviye dijital sağlıkhizmeti veriyoruz. Engelsiz sağlık iletişim merkezi ile engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimindeki engelleri ortadan kaldırdık. Ödemiş'te tekilen bir tıbbi görüntü ülkenin her yanından görüntülenebiliyo. Tele EKK ile ambulansta çekilen EKK'yı hekimlerimiz aynı anda yorumlayabiliyor. Bunları niye yaptık? İşimiz bitmedi. Hizmette sınır yok. Durmak yok, yola devam.

Tetanoz aşısı Türkiye'de üretilecek

Kardeşlerim, tetanoz, difteri gibi aşıları artık 2019'dan itibaren Türkiye'de üreteceğiz. İlaç sektöründeki attığımız adımlarla 6 milyar liralık tasarruf sağlayacağız. Sağlıkta tüketilen her kutu ilacın yüzde 80'ini kendimiz üretiyoruz. Tıbbı gömrüntüleme cihazı üretimiyle beraber, ilaç üretimiyle beraber, yerli sanayimize 6 milyar 900 milyon katkı sağlamış olacağız. Değerli Ödemişli kardeşlerim, her ne yapıyorsak sizlerin rızası ve duası için yapıyoruz. Vatandaşımızın yaşam, sağlık kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz.

"Hastanede 257 kişiye iş ve aş imkanı var"

Hastane 52 milyon liraya mal oldu. Helal olsun. Yeni hizmet binasıyla yatak sayısı da 1 yataklı, 2 yataklı böylece toplam 300 yatağa sahip, yoğun bakım yatak sayısı 26'dan 36'ya, ameliyathane sayısı 6'dan 8'e, doğumhane sayısı 3'ten 6'ya yükseldi. Ayrıca yeni hastanede Ege Bölgesi'nde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Suda doğum hizmeti bile kurduk. Hastanede 62'si uzman hekim, 8'i diş hekimi olmak üzere toplamda diğer sağlık çalışanlarıyla 257 kişiye iş ve aş imkanı var. 335 yardımcı sağlık personeli var, 29 idari personeli var. 233'te hizmet yoluyla çalışan olacak.

"Bizim vatanseverliğimiz vatan toprağının her yerindedir"

Değerli kardeşlerim, bizim milliyetçiliğimiz memleketin tamamını 81 milyon vatandaşımızı kuşatan bir milliyetçiliktir. Bizim vatanseverliğimiz 780 bin kilometrekare vatan toprağının her yerindedir.

"Sana bu yetkiyi kim verdi?"

Biz bütün mazlumlara, bütün masumlara elimizi uzatırken ne yazık ki bazıları da katillere, teröristlere el uzatıyor. Avrupa değerlerinin kalbi kabul edilen Fransa, teröristlere kucak açıyor. Dün Bosna'da akan kanları seyredenler bugün Ortadoğu'da aynı şekilde Suriye'de akan kanları yine seyrediyor. İslam düşmanlığı ile, Türk düşmanlığı ile kin ve nefretlerini gizlemiyorlar.

Başbakan Binali Yıldırım: Fransa teröristlere kucak acıyor. Dün Bosna'da akan kanları seyredenler bugün Suriye'de akan kanları yine seyrediyorlar.https://t.co/7HcnI3qQwm pic.twitter.com/HoHsu9ZgOK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2018

İşte, Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron... Neymiş efendim Fransa'yla terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi, bu görevi kim verdi?

#SONDAKİKA

Başbakan Binali Yıldırım: [Fransa'nın arabuluculuk önerisi] Macron terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi kim verdi?https://t.co/7HcnI3qQwm pic.twitter.com/BAgllCNeDJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2018

Türkiye teröristlerle müzakere etmez, el sıkışmaz, onların kökünü kazır. Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi yurdun her köşesinde terörün tamamını yok etmeye azlettik, karar verdik. Bir de bu Fransa NATO üyesi.

Başbakan Binali Yıldırım: Macron terör örgütleri arasında hakemlik yapmak istiyorsa buyursun yapsın. Türkiye'nin teröristlerle işi olmaz.https://t.co/7HcnI3qQwm pic.twitter.com/d0G4KgJbF6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2018

"Oyunları bozduk, bozmaya devam edeceğiz"

Bu ülkenin gücünü göremeyenlere sesleniyorum. Türkiye sizleri yanıltmaya, şaşırtmaya devam edecek. Milletimizle el ele, gençlerimizle el ele bütün bu oyunları bozduk, bozmaya devam edeceğiz.