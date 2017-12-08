Başbakan Yıldırım'dan Kore Gazisi ve eşi için taziye mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Kore Gazisi Süleyman Dilbirliği ile eşi Nimet Dilbirliği için taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Yıldırım, dün vefat eden Süleyman Dilbirliği ile bugün sabah saatlerinde yaşamını yitiren eşine Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Yıldırım mesajında, “Kahraman Gazimiz, Türk insanının sevgi ve hoşgörüyle yoğrulmuş karakterini bu örnek davranışıyla tüm dünyaya göstermiştir.” dedi.

Astsubay Süleyman Dilbirliği, Kore Savaşı sırasında ailesini savaşta yitiren 5 yaşındaki bir kız çocuğunu sahiplenerek adını Ayla koymuştu.

Dilbirliği ve Ayla'nın 60 yıl sonraki kavuşmaları Türkiye'nin Oscar'a aday Ayla filmine konu olmuştu.

Kaynak: TRT Haber