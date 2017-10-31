Başbakan Yıldırım'dan KOBİ'lere ve engellilere müjde

Başbakan Yıldırım partisinin grup toplantısında konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

-Yoğun bir dönemden geçiyoruz. Yaptığımız yatırımlar ve eserlerin açılışları ile dolu bir gündem içindeyiz. Parti teşkilatlarımızla bir araya geliyoruz ve değerlendirmeler de bulunuyoruz.

-29 Ekim'de ecdadımızın eserini 94 yıl sonra da korumaya devam ediyoruz. Milletimizle birlikte ecdadımızın bu eserinn 2023 yılnda Cumhuriyetimizin 100. yılında da krumayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı demokrasimizdir. Bu vesile ile bir kez daha Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoum.

-Son yıllarda demkrasimize ve millet iradesne saldırlarla karşı karşıya kaldık. Tüm bunlara rağmen hedeflerimizden şaşmadık. Milletin desteği ile dimdik ayaktayız. milletin desteğini alanların sırtı yere gelmiz. Dizginlemeye çalışanlara karşı inadına şaha kalktık. Terörle yoğun mücadele rağmen yzde 5'in üzerinde büydük. Dünyada bizden daha fazla büyüyen ik ülke daha var biri Çin biri Hindistan. Önümüzdeki yıl 6'nın üzerinde hatta 7'ye varan bir büyüme kaydedecek

-Gelecek on yılda yatırım, üretim ve ihracatta büyüme hedefimiz olacak. 2017'de hedefleri yüksek tutmuştuk yeni hedefimiz 156 buçuk milyar dolar olacak. İhracattaki büyüme yüzde 10.6 ihracatta büyümeyi gerçekleştirdik. Merkez Bankasında döviz rezervi darbe girişiminden sonra gerilemişti 135 milyar dolar rekor seviyesine çıkmamız işten bile değil.

-KOBİ'lere 10 milyar liralık yeni kredi imkanından bahsetmiştik. Onun üzerine şimdi yeni bir şeyden bahsedeceğim. KOBİ'lerimize yeni bir kredi imkanı getiriyoruz. Buna göre Kobilerimiz eğer teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatırımlara yönelirse yüzde 70' i ödemesiz yüzde 30'u geri ödemeli olarak destek sağlayacağız amaç katma değeri yüksek ürünlere KOBİ'leri yöneltmek alın teri olan ürünleri üretmek ve daha çok kazanmak. Toplam destek tutarı her KOBİ için 5 milyon destek verilecek. Teknolojik yatırım destek programı diyoruz buna. Başvurular geçen hafta itibariyle başladı. 500 milyon desteği Kobilerimize vermiş olacağız. Stratejik ürün desteği planladık yerli ve milli ürünlere ayrıca destek vereceğiz. KOBİ'lerimiz ithal ettileri ürünlerle ürettikleri takdirde yerlilik ürünlerini arttırırlarsa bundan faydalanacak.Müraacatı da önümüzdeki günlerde başlayacak.

-Gümrük Kapıları, özellikle kara gümrük kapılarına gelen tüm araçlar otomatik plaka okuma ve kaydetme sistemi ile çalışacak. Yarın itibariyle devreye giriyor. Bu sistem tamamen yerli kaynaklarla yapıldı. Özellikle kaçakçılıkla mücadelede çok faydalı olacak.

-Engelli vatandaşlarımızla ilgili iki bakanlık Bakanlar Kurulu'na sunum yaptılar. 15 yılda devlet ve özel sektöre 365 binin üzerinde engelli kardeimize iş aş sağladık. Bu rakamlar bile tek başımıza engelli kardeşlerimize bakış açısını ortaya koyuyor. 2018'de 5 bin engeli kardeşimize iş vereceğiz.

-Mecliste bu hafa mesai yoğun olacak. Torba yasa ele alınacak, kapalı bir oturum yapacağız Maliye Bakanımız detaylı açıklama yapacak.

-2018 Bütçe komisyonunda görüşmelerine başlayacağız. Bu seneki büyüklüğü 763 milyar lira. 2002 yılında AK Parti bütçesini yaparken bütçenin yüzde 43'ünü faize veriyordu. Geriye kalanla da ne yapacaksan yapacaksın. Türkiye'nin hali buydu. 2018'de faize yüzde 9 vereceğiz. 2002'de toplanan 100 lira verginin 86 lirası faize gidiyordu, 2018'de 100 liranın 88 lirası bize kalıyor.

-15 yılda eğitim bütçesi 11 milyardan 134 milyara çıktı. 12 kat arttı. Bütçemizin yüzde 18'i eğitime ayrılıyor. Bu bizim geleceğimiz, bu geleceği yatırım demek.

-Sağlık AK parti hükümetlerinin gururla ifade edeceği bir alan. Bütçe büyüklüğünün yüzde 7'sini sağlığa ayırıyoruz.

-Bu bütçe yatırım ve hizmet bütçesidir. 2002 yılana göre yatırımdaki kaynağı iki katının üzerine çıkarttık. İnşallah ekonomi büyüyecek ve yatırımlar artacak.

-Sosyal harcamalara 51 milyar lira harcama yapılıyor. Sosyal devlet lafla olmuyor icraat lazım. Adres neresi? AK Parti...

-Tarım desteklerimiz önemli miktarda artıyor. 25 milyar lira kaynak ayırdık. İşin özeti şu, eğer biz 2002'deki şekilde 15 yıl boyunca faiz ödeseydik 1 nokta 9 katrilyon faiz ödeyecektik. Bizim ödediğimiz faiz miktarı 3'te birin altına düştü. Cebimizde 1 nokta 4 katrilyon kaldı. Bunlarla da bu işleri yaptık okul, köprü, sosyal destek yaptık Türkiye'yi üç kat büyüttük. AK Parti'nin 15 yıllık özeti budur. Taşeron mevzusu da yeni seneden itibaren bitmiş olacak.

-Kongrelerimizle teşkitlatımızla bir araya geliyoruz. 532 kongre geride kaldı, 400'ün üzerinde daha var. Merkez il konglerini kasım içinde bitireceğiz. 2018'in ortalarında büyük kongreyi yapacağız.