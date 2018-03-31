Başbakan Yıldırım'dan KOBİ'lere 'Nefes Kredisi' müjdesi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Nefes Kredisi Tanıtım toplantısında konuştu.

Başbakan Yıldırm'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Kendi rekorumuzu kırıyoruz"

Dünyanın en fazla büyüyen ülkesiyiz, altını çize çize söylüyorum. Türkiye, 2017'de dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu. Kendi rekorumuzu kırıyoruz.

"KOBİ'lerin nefes almalarını sağlayacak imkan veriyoruz"

2. nefes kredisini yapıyoruz. Attığımız bu adımla küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimize daha büyük hedefler için nefes almalarını sağlayacak imkan veriyoruz. TOBB Başkanı'na ve yurfun her tarafındaki üyelerine, ayrıca Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank, Ziraat ve Vakıf Katılım ile Denizbank'a teşekkürlerimi sunuyorum.

"7,4'lük büyümenin arkasında KOBİ'ler var"

KOBİ'lerin sesi fazla çıkmıyor, sessiz sedasız üretiyorlar. 7,4 büyümenin arkasında KOBİ'ler var. Yatırımların yarıdan fazlasını onlar yapıyor. Kredilere bakıyoruz, durum pek de öyle değil.

KOBİ'lere nefes kredisi

Kredi hacmini 7,5 milyona çıkarıyoruz. Vadesi 12 ay olacak. 6 ay ödemesiz 1,5 lira çıkardık. 6 ay ödemesiz derken, faizini ödeyeceksiniz. Ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak.

Başbakan Binali Yıldırım: KOBİ'lerin faydalanacağı nefes kredisi hacmini 7,5 milyara çıkarıyoruz.https://t.co/HWKfeRthDw pic.twitter.com/Qov0qKGZIv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2018

"Terlemeye, üretmeye devam edeceğiz"

Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek, buradan ilan ediyorum. Efendim 'ekonomiyi soğutun'. Soğuttun mu sırtındaki ter soğursa hasta olursun. Soğumayacak, terlemeye, üretmeye devam edeceğiz.