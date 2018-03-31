  • 31 MART 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.957
    EURO 4.884
  • BIST 114930.22
    ALTIN 168.49
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan KOBİ'lere 'Nefes Kredisi' müjdesi

Başbakan Yıldırım'dan KOBİ'lere 'Nefes Kredisi' müjdesi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Kredi hacmini 7,5 milyona çıkarıyoruz. Vadesi 12 ay olacak. 6 ay ödemesiz 1,5 lira çıkardık" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Nefes Kredisi Tanıtım toplantısında konuştu.

Başbakan Yıldırm'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Kendi rekorumuzu kırıyoruz"

Dünyanın en fazla büyüyen ülkesiyiz, altını çize çize söylüyorum. Türkiye, 2017'de dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu. Kendi rekorumuzu kırıyoruz.

"KOBİ'lerin nefes almalarını sağlayacak imkan veriyoruz"

2. nefes kredisini yapıyoruz. Attığımız bu adımla küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimize daha büyük hedefler için nefes almalarını sağlayacak imkan veriyoruz. TOBB Başkanı'na ve yurfun her tarafındaki üyelerine, ayrıca Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank, Ziraat ve Vakıf Katılım ile Denizbank'a teşekkürlerimi sunuyorum.

"7,4'lük büyümenin arkasında KOBİ'ler var"

KOBİ'lerin sesi fazla çıkmıyor, sessiz sedasız üretiyorlar. 7,4 büyümenin arkasında KOBİ'ler var. Yatırımların yarıdan fazlasını onlar yapıyor. Kredilere bakıyoruz, durum pek de öyle değil.

KOBİ'lere nefes kredisi

Kredi hacmini 7,5 milyona çıkarıyoruz. Vadesi 12 ay olacak. 6 ay ödemesiz 1,5 lira çıkardık. 6 ay ödemesiz derken, faizini ödeyeceksiniz. Ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak.

 

 

"Terlemeye, üretmeye devam edeceğiz"

Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek, buradan ilan ediyorum. Efendim 'ekonomiyi soğutun'. Soğuttun mu sırtındaki ter soğursa hasta olursun. Soğumayacak, terlemeye, üretmeye devam edeceğiz.

 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER