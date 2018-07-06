  • 06 TEMMUZ 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.573
    EURO 5.373
  • BIST 98733.89
    ALTIN 184.445
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan KHK açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan KHK açıklaması

Başbakan Yıldırım bu gece yayınlanacak KHK ile ihraçların olacağını, ihraçların ağırlıklı olarak emniyet ve TSK'dan gerçekleşeceğini söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırımdan KHK açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelip sohbet etti.

Burada konuşan Yıldırım, bu gece yeni bir KHK'nın yayınlanacağını açıkladı.

"İhraçlar ağırlıklı olarak Emniyet ve TSK'dan olacak. Terörle mücadeleyi zaafa uğratmayacak düzenlemeler olacak."

Bedelli askerlik

Bedelli askerliğin de bu sene mutlaka gündeme alınacağını belirten Yıldırım, bedellinin TBMM'nin tatil dönüşü ele alacağı öncelikli konulardan birisi olduğunu söyledi. 

"Konuyla ilgili henüz verilmiş bir karar yok ama böyle bir ihtiyacın olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Benim düşüncem çok daha radikal, ben bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER