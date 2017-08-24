  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Başbakan Yıldırım'dan, Kayaalp'e tebrik

Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, üçüncü kez Dünya Şampiyonluğu'nu elde eden Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

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Başbakan Yıldırımdan, Kayaalpe tebrik

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, Fransa'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, üçüncü kez Dünya Şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak, başarısı nedeniyle kutladı.

Etiketler: Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası, binali yıldırım
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