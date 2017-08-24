Başbakan Yıldırım'dan, Kayaalp'e tebrik

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, Fransa'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, üçüncü kez Dünya Şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak, başarısı nedeniyle kutladı.