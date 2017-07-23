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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e çağrı: Bu yanlıştan dönün

Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e çağrı: Bu yanlıştan dönün

Başbakan Binali Yıldırım, Twitter'da Başbakanlığa ait hesap üzerinden yaptığı paylaşımda, terörün tüm insanlık için ortak tehdit olduğunu belirtti.

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Başbakan Yıldırımdan İsraile çağrı: Bu yanlıştan dönün

Başbakan Binali Yıldırım, Twitter'da Başbakanlığa ait hesap üzerinden yaptığı paylaşımda, terörün tüm insanlık için ortak tehdit olduğunu belirterek, "Terörün dini, dili, ırkı olmaz. Bir kez daha şiddetle lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Herhangi bir nedenle Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması asla kabul edilemez. İsrail yönetiminin İslam aleminin hassasiyetlerini gözeterek bir an önce bu yanlıştan geri dönmesini bekliyoruz."

"Musevi vatandaşlarımızın ibadethanelerine yönelik eylemleri doğru bulmuyorum"
Başbakan Yıldırım, Musevi vatandaşların ibadethanelerine yönelik eylemleri de doğru bulmadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız, toplumsal zenginliğimizin en önemli unsurlarındandır. Bizler din, mezhep, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın farklılıkları zenginlik addeden bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu nedenle Musevi vatandaşlarımızın ibadethanelerine yönelik eylemleri doğru bulmuyor, vatandaşlarımızı itidalli olmaya çağırıyoruz." 

Etiketler: Başbakan Yıldırım, Mescidi Aksa, israil, kudüs, haber, Haberler, İsrail Polisi, Batı Şeria
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