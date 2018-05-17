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Başbakan Yıldırım'dan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine davet

Başbakan Yıldırım, telefonla görüştüğü Libya Başbakanı Sarraj, Nijer Başbakanı Rafini ve Irak Başbakanı İbadi'yi yarın İstanbul'da yapılacak İİT Olağanüstü Zirvesi’ne davet etti.

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Başbakan Yıldırımdan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine davet

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binali Yıldırım, Libya Başbakanı Fayez Sarraj, Nijer Başbakanı Brigi Rafini ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonla görüştü.

Yıldırım, görüşmelerde Filistinlilerin yaşadığı insanlık dışı olaylar nedeniyle muhataplarını yarın İstanbul'da Türkiye'nin dönem başkanlığında toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.

Öte yandan Yıldırım, mevkidaşlarının ramazan ayını da kutladı.

Yıldırım'ın görüştüğü isimler, söz konusu zirve toplantısına ülkelerinden mümkün olan en üst düzeyde katılım konusunda ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade ederek, bu konudaki görüşlerini ve Filistin halkının acısını paylaştıklarını bildirdi.  

Kaynak: AA

Etiketler: kudüs, israil, filistin, binali yıldırım, başbakan
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