Başbakan Yıldırım'dan İnce'ye yanıt

Başbakan Binali Yıldırım, Ordu'da iftar programında konuştu. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye istikrar adası olarak kalmaya devam edecek"

"Yıllarımızı çaldılar, enerjimizi boşa harcattılar. Bir yandan terörle mücadele, bir yandan vesayetle mücadele ede ede 2001 yılına kadar geldik. AK Parti o günlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletimizden destek gördü. AK Parti'yi 2002 kasımında tek başına iş başına getirdiniz.Türkiye bölgede bir istikrar adası olarak kalmaya devam edecek."

"Yetkin yok"

"Öyle bir vaatleri var ki. Ama vaat edenin kim olduğuna, geçmişine bakmak lazım. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Bay İnce çıkıyor, 'Ben şunu, bunu yapacağım.' diyor. Ama parti başkanı da 'Biz cumhurbaşkanlığı sistemini kaldıracağız, parlamenter sisteme döneceğiz. Parlamenter sistemde de cumhurbaşkanı sembolik olacak, yetkileri olmayacak.' diyor. İnce, ince ince konuşuyorsun da yetkin yok, nasıl olacak? Bir yandan parlementer sisteme döneceksin, bir yandan da büyük büyük konuşacaksın. Ama bu millet ince eler sık dokur, 'İnce'yi eler Erdoğan'ı seçer."

"İhracatta dışa bağımlılık bitecek"

"İhracatta yükselme devam edecek, enerjideki dışa bağımlılığımız tamamen bitecek. TANAP projesini 12 Haziran'da açıyoruz.

"Terörü mahalinde etkisiz hale getirdik"

"40 yıl terörle enerjimizi harcattılar. Göreve geldiğim ilk gün 24 Mayıs 2016 terörü milletimizin gündeminden çıkaracağız dedik. Çok şükür çıkardık ama işimiz bitmedi. Terör sadece yurt içinden değil dışardan geliyor. En yakın dost bildiğimiz ülkeler bunlara kol kanat geriyor. Dedik siz mi böyle yapıyorsunuz o halde oraya gelir onların inlerine gireriz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonuyla terörü mahalinde etkisiz hale getirdik."

"Taş koymaya devam edeceğiz"

"Bazıları gibi laf üstüne laf değil taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Alın terimizi akıtmaya devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Biz milletin verdiği yetkiyi çarçur etmeyiz. Milletin menfaati neyi gerektiriyorsa tereddüt etmeden yaparız."

"Fındık üreticisinin hakkını sonuna kadar koruyacağız"

"AK Parti söz verdi mi yapar. Biz 16 yıldır burdayız. Fındığı dünya markası yapan Türkiye'dir. Tabiki o fındığa gereken önem verilmeli. Müsterih olun üreticimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar koruyacağız."

"Eğer güvenselerdi kendileri seçerdi"

"Eski, ezik yönetim anlayışı bitti. Türkiye'nin istikrarsız dönemlerinin devri bitti. CHP'nin adayı, partinin genel başkanlığına aday oldu iki sefer, seçmediler. Güvenmediler, seçmediler. Şimdi bari biz seçmedik Türkiye seçsin diye Türkiye'den destek istiyorlar. Eğer güvenseydiniz siz seçerdiniz. Sizin seçmediğinizi Türkiye niye seçsin kardeşim? Sen partini ikna edememişsin Türkiye'yi nasıl ikna edeceksin."

Kaynak: TRT Haber