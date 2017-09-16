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Başbakan Yıldırım'dan IKBY referandumu açıklaması

Başbakan Yıldırım: "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin düzenlemeyi planladığı referandum, ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir.'' dedi.

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Başbakan Yıldırımdan IKBY referandumu açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlemeyi planladığı referandumun, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu belirterek, "Bu konuda gereken her türlü adımı atacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım, şunları kaydetti:

"IKBY'nin düzenlemeyi planladığı referandum, ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda gereken her türlü adımı atacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın."

Etiketler: referandum, IKBY, binali yıldırım, Başbakan Yıldırım
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