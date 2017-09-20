  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan hicri yeni yıl mesajı

Başbakan Yıldırım'dan hicri yeni yıl mesajı

Yıldırım, "Rahmet peygamberi Hazreti Muhammed'in hem dünya hem de İslam tarihine ışık tutan hicreti, manevi kurtuluşumuza vesile olacak müstesna bir yolculuktur" dedi.

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Başbakan Yıldırımdan hicri yeni yıl mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "Rahmet peygamberi Hazreti Muhammed'in hem dünya hem de İslam tarihine ışık tutan hicreti, manevi kurtuluşumuza vesile olacak müstesna bir yolculuktur." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Hicri yeni yılın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, Sultan Ahmet Camisi'nin görseli eşliğinde, "Rahmet peygamberi Hazreti Muhammed'in hem dünya hem de İslam tarihine ışık tutan hicreti, manevi kurtuluşumuza vesile olacak müstesna bir yolculuktur. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen bu mukaddes günün, başta Müslüman coğrafyası olmak üzere insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim." ifadesine yer verdi.

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, twitter, hicri
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