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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan Helin'in babasına taziye ziyareti

Başbakan Yıldırım'dan Helin'in babasına taziye ziyareti

Başbakan Yıldırım, Pendik'te yapımı tamamlanan Amine Hatun Camisi'nin açılışını yaptı.

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Başbakan Yıldırımdan Helinin babasına taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Pendik'te yapımı tamamlanan Amine Hatun Camisi'nin açılışını yaptı.

Açılış töreni için geldiği Pendik'te vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başbakan Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım ve çocukları da eşlik etti.

Vatandaşlara aşure ikramında bulundu

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ravza Kavakcı Kan, Erol Kaya ve Hamza Dağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin ile Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da katıldı.

Amine Hatun Camisi'nin açılış töreninin ardından Başbakan Yıldırım, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Yıldırım'dan Palandöken'in babasına taziye ziyareti

Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Helin Palandöken'in babasına taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarete, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti.

Etiketler: pendik, binali yıldırım, amine hatun camisi
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