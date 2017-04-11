Başbakan Yıldırım'dan gençlere 'sandık' uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım, gençlere, sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulunarak, "Pazar gününe kadar yapabileceğiniz ne varsa hepsini yapın. 'Şunu da yapsaydık.' diyeceğiniz bir şey kalmasın. Pazar günü de sandıklara sahip olun." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, dün, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin AK Parti Kağıthane Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Kararımız evet" programına katıldı.

Yazıcı, programda, gençlerin isteği üzerine Başbakan Yıldırım'ı telefonla aradı. Yazıcı'nın telefonundan salondakilere seslenen Yıldırım, gençlerin gayretiyle 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasından "evet" çıkacağına inandığını söyledi.

"Türkiye artık engelsiz koşu yapacak. Bugüne kadar yapılanlar engelli koşu ile yapıldı." diyen Yıldırım, Türkiye'nin, AK Parti iktidarında üç kat büyüdüğünü belirtti.

Konuşması sık sık tezahüratlarla kesilen Yıldırım, anayasa değişikliğinin gelecek kuşaklar için yapıldığını vurgulayarak, "Meselenize, işinize sahip çıkın. Pazar gününe kadar yapabileceğiniz ne varsa hepsini yapın. 'Şunu da yapsaydık.' diyeceğiniz bir şey kalmasın. Pazar günü de sandıklara sahip olun. Bu işi yüzümüzün akıyla halletmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Yapılacak değişiklikle Türkiye'de artık tek başına iktidarın garanti altına alınacağını, seçim sonrası belirsizliklerin ortadan kaldırılacağını anlatan Başbakan Yıldırım, aynı anda hem Meclis hem de cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını dile getirdi.

Kuvvetler ayrılığının daha da belirginleşeceğinin, yasamada görev alanların, yürütmede görev alamayacaklarının altını çizen Yıldırım, bunun da erklerin birbirini baskılamasını ortadan kaldıracağını vurguladı.

Anayasa değişikliğiyle 18 yaşındaki gençlerin siyasete dahil olacağına, ülke yönetiminde sorumluluk alacağına dikkati çeken Binali Yıldırım, "Bu, belediye başkanlığı, meclis üyeliği, muhtarlık, milletvekilliği olur. Sadece milletvekilliği gibi algılanıyor. Doğru değil. Seçimle yapılan her pozisyon için bu geçerlidir. Gençlerimizi ilgilendiren konudan bahsediyoruz. Bu konu gençler açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu. AA