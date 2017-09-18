Başbakan Yıldırım'dan 'Gaziler Günü' mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "Atatürk'e Gazi Unvanı ve Mareşal Rütbesi Verilmesinin Yıl dönümü ve Gaziler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, Atatürk'e "gazi" unvanı ve "mareşal" rütbesi verilmesinin yıl dönümünü kutladı.

Şehitlik ve gaziliği şereflerin en büyüğü kabul eden bir milletin evlatları olarak Gaziler Günü'nü idrak ederken, gazilerin ve şehit ailelerinin gururlarını, kederlerini yürekten paylaştıklarını bildiren Yıldırım, vatanın, bayrağın ve cumhuriyetin şehit ve gazilerin emaneti olduğunu belirtti.

Milletin her bir ferdinin bu mukaddes emanetlere sadakatle sahip çıkacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Meclisimizin, Sakarya Zaferi'nin ardından Mustafa Kemal Paşa'ya 'gazi' unvanı ve 'mareşal' rütbesi vermesi, şehitlik ve gaziliğin milletimizin nazarındaki saygınlığını en güzel şekilde anlatmaktadır.

Gazilerimizin taşıdıkları onura yaraşır bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri ve hak ettikleri imkanlara kavuşmaları konusunda devletimiz ve milletimiz bütün sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir."

Başbakan Yıldırım, "Atatürk'e Gazi Unvanı ve Mareşal Rütbesi Verilmesinin Yıl dönümü ve Gaziler Günü" vesilesiyle bütün şehitleri rahmetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu bildirdi.