Başbakan Yıldırım’dan Fuat Sezgin için taziye mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Sezgin’in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı. Yıldırım, dünyanın en saygın ilim otoritelerinde Prof. Dr. Fuat Sezgin’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

"Dünya ölçeğinde bir saygınlığa yükselmiştir"

Yıldırım, “Sayın Sezgin, Türkiye’nin demokrasi, hukuk ve düşünce özgürlüğüne hasret olduğu yıllarda kıymeti takdir edilmediği için uzun yıllar Avrupa’da bilimsel araştırmalarını sürdürmüş ve dünya ölçeğinde bir saygınlığa yükselmiştir” dedi.

"Yaptığı çalışmalarla bütün gençler için örnek bir şahsiyet oldu"

Başbakan Yıldırım, Sezgin’in Türkiye’nin zor şartlarında Bitlis’ten başlayıp ilmin zirvesine ulaşan hayat öyküsünün, muazzam bilgi birikimi, eşsiz eserleri ve İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla bütün gençler için örnek bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hatırasını, eserlerini ve ilmini saygıyla yad ettiğini belirten Yıldırım, Büyük âlim Yüce’ye Allah’tan rahmet; sevenlerine, ailesine ve ilim dünyamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Kaynak: TRT Haber