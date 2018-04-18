Başbakan Yıldırım'dan 'erken seçim' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 24 Haziran 2018'de yapılacak erken seçime ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

24 Haziran 2018 Pazar günü Cumhurbaşklanı milletvekili ve muhtar seçimleri yapılacak. Ülkemize milletimize hayırlı olsun.

16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla parlamenter sistem değiştirilmiş ve halkımızın kabul oylarıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi anayasamızda yerini almıştır. Bu anayasa değişikliğinnden sonra bazı madddeler hemen yürürlüğe girdi, bazıları ise yapılan seçimlerden sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Aradaki zaman içerisinde 2 yılı aşkın süre içeresinde 3 Kasım'da seçimlerin yapılması yönünde partiler tarafından irade beyan edilmesine rağmen seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti, zaman içerisinde azalmamış artmaya devam etmiştir.

Vatandaşlarımız bu değişikliğin artık bir an önce yürürlüğe girmesi ve fiili durumun anayasayla uygun hale gelmesini beklemektedir. Sürecin bu şekilde devam etmesinin ülkemizin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik gelişmeler ve güvenlik konuları da buna dahil olunca ve dün, bugün yaşanan gelişmeleri de dikkate aldığımızda böyle bir karar alınma yoluna gidilmiştir.

"Ülkenin geleceği şahsımın geleceğinden önemlidir"

Seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bazen şu soruyu da soranlar oluyor 'son başbakan olarak 16 ay daha süreniz var neden erken seçime gidiyorsunuz' . Ülkenin geleceği şahsımın geleceğinden çok daha önemlidir.