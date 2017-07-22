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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan Ege'deki depreme ilişkin açıklama

Başbakan Yıldırım'dan Ege'deki depreme ilişkin açıklama

Başbakan Yıldırım, Muğla Dalaman Havaalanı'nda açıklamalarda bulundu.

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Başbakan Yıldırımdan Egedeki depreme ilişkin açıklama

Başbakan Yıldırım, "Deprem sonrası kesin durum tespiti şu şekildedir, Bodrum'da kullanılmayan, terk edilmiş 3 yıkık bina vardır. 32 binada nispeten ağır hasar var ve bunun dışında da başkaca bir hasar söz konusu değildir." dedi.

'Yunan halkına geçmiş olsun diyorum'

Yıldırım, Ege Denizi'ndeki depremle ilgili, "Yunanistan'a ve Yunan halkına geçmiş olsun diyorum. Acılar komşularla ortaktır. Sevinçler de ortaktır. Dolayısıyla komşumuzun acısını paylaşmak, komşuluğun gereğidir. Yunan halkına da geçmiş olsun. Yöneticilerine de bu vesileyle selamlarımızı iletiyoruz. Allah böyle büyük afetlerle bir daha memleketimizi imtihan etmesin diyoruz." diye konuştu.

Etiketler: Dalaman Havaalanı, Başbakan Binali Yıldırım
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